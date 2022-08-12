Таллин, 12 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Решение эстонских властей запретить гражданам России въезд в страну по шенгенским визам, выданным в Эстонии, создало абсурдную ситуацию. Об этом заявила член Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

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«Всё, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы вчера сами и выдали людям. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными», — приводит слова Тоом ERR.

Она уверена, что идею Эстонии запретить для граждан России использование любых шенгенских виз «не продавить» на уровне Совета ЕС.