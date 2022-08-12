Москва, 12 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. США и их сателлиты будут блокировать любое конструктивное решение по поводу защиты территории Запорожской АЭС. Об этом 12 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС

«Я не жду ничего хорошего от Совета безопасности ООН. Если мы выйдем на какую-то конкретику и дойдём до голосования, то однозначно это голосование будет заблокировано со стороны США и других подыгрывающих им персонажей», — заявил Рогов.

«Поэтому здесь принцип очень простой. Мы должны только освободить территорию, с которой исходит угрозы, с которой летят смертоносные снаряды, ракеты, дроны и так далее по атомной станции и вообще по территории Энергодара», — указал он.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил о том, что на Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время находится под контролем российских сил, сложилась очень тревожная ситуация: военные действия в любой момент могут привести к ядерной катастрофе.