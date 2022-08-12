Порт-о-Пренс, 12 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Ассоциация владельцев автозаправочных станций Гаити прогнозирует ухудшение ситуации с топливом и предрекает его скорую нехватку в связи с сокращением объёмов импорта. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити

Глава ассоциации Марк Андре Дерифонс выразил обеспокоенность по поводу низких объемов, запрашиваемых компаниями, которые управляют импортом топлива, и объяснил, что это может быть связано с трудностями доступа к долларам.

«Американская валюта не только дорогая, но и все более дефицитная», — сказал Дерифонс.

С января 2022 года по сегодняшний день национальная валюта обесценилась более чем на 33%, поэтому для покупки долларов требуется больше гурдов. Обменный курс также влияет на нефтяные компании, сказал Дерифонс.