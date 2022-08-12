Стокгольм, 12 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Шведские демократы долгое время были партией роста. Однако похоже, что в «электоральных водах» партии установился штиль. По крайней мере, об этом говорит лидер партии Йимми Окессон в интервью газете SvD.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

Так, Окессон делает ставку на то, что его партия получит тот же результат, что и в 2018 году — 17% голосов на выборах в риксдаг.

«Все остальные парии сдвинули свои позиции. Умеренные делают серьезную ставку на проблемы миграции. Если нам удастся отстоять результаты последних выборов, это будет здорово», — заявил Окессон.

Как пишут журналисты издания, своими заявлениям Окессон делает шаг назад в тактических целях — чтобы позволить Умеренным, то есть традиционной партии для шведской политики, управлять предвыборной кампанией в полную мощь и не отвлекаться на споры о том, являются ли Шведские демократы достаточно устоявшейся партией, чтобы их можно было включить не только в правую правительственную альтернативу, но и допустить сотрудничество по линии правительства.