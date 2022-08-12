Стокгольм, 12 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Шведские демократы долгое время были партией роста. Однако похоже, что в «электоральных водах» партии установился штиль. По крайней мере, об этом говорит лидер партии Йимми Окессон в интервью газете SvD.

Sverigedemokraternav
Йимми Окессон

Так, Окессон делает ставку на то, что его партия получит тот же результат, что и в 2018 году 17% голосов на выборах в риксдаг.

«Все остальные парии сдвинули свои позиции. Умеренные делают серьезную ставку на проблемы миграции. Если нам удастся отстоять результаты последних выборов, это будет здорово», заявил Окессон.

Как пишут журналисты издания, своими заявлениям Окессон делает шаг назад в тактических целях чтобы позволить Умеренным, то есть традиционной партии для шведской политики, управлять предвыборной кампанией в полную мощь и не отвлекаться на споры о том, являются ли Шведские демократы достаточно устоявшейся партией, чтобы их можно было включить не только в правую правительственную альтернативу, но и допустить сотрудничество по линии правительства.