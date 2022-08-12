Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Критика в адрес США от депутатов парламента Грузии является «вредительством» и «информационной диверсией». Об этом 12 августа заявил на брифинге депутат от оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Паата Манджгаладзе.

Он раскритиковал вчерашнее заявление группы независимых депутатов, обвинивших посла США в Грузии Келли Дегнан в поддержке планов оппозиции на переворот и в подстрекательстве к войне с Россией. Авторы обращения недавно вышли из правящей партии «Грузинская мечта», и в оппозиции считают это уловкой властей.

«Во власти люди, которые на службе не Грузии, а России. Везде, где включена антиамериканская истерия, за этим стоит Россия, — сказал Манджгаладзе. — Я думаю, чуть не хватило до объявления США террористическим государством, но, наверное, дойдём и до этого».

Стоит отметить, ранее на обвинения в адрес Дегнан отреагировать председатель другой оппозиционной партии «Единое национальное движении» Ника Мелия. Он также обвинил власти Грузии в работе на Россию и заявил, что скоро руководство страны будет снесено.

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