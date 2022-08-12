Рим, 12 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. По меньшей мере два плавучих терминала сжиженного природного газа направятся в Европу в ближайшие месяцы в рамках стремления ЕС заменить поставки российского газа топливом из других источников, сообщает агентство Bloomberg.

Kn.lt СПГ-терминал

Компания по производству и транспортировке сжиженного газа Golar LNG Ltd. переоборудует СПГ-танкер в плавучий терминал, который, как ожидается, начнет импортировать газ у западного побережья Италии в первой половине 2023 года, сообщила компания 11 августа на презентации. Судно было продано оператору газовых сетей Италии Snam SpA в мае 2022 года. Еще один танкер Golar находится в процессе переоборудования.

Между тем компания Excelerate Energy Inc. также 11 августа заявила, что ее плавучий терминал СПГ отправится в Финляндию из Аргентины после 31 августа. Компания подписала соглашение о намерениях с южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries о строительстве нового плавучего терминала, который планируется поставить в 2026 году.

Эти объявления сделаны на фоне глобального дефицита оборудования для производства СПГ и его импорта в Европу, где страны спешат уменьшить свою зависимость от попавшего под санкции российского газа. По данным Международного газового союза, в настоящее время в мире насчитывается 45 судов, которые могут быть использованы в качестве плавучих установок для импорта СПГ.