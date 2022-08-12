Канберра, , 11:47 — REGNUM Штраф в размере на $42,7 млн обязал выплатить американскую компанию Google суд в Австралии за введения ею пользователей в заблуждение о сборе их персональных данных. Об этом 12 августа сообщает Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей.

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«Федеральный суд Австралии обязал компанию Google LLC выплатить штраф в размере 60 миллионов австралийских долларов ($42,7 млн) за предоставление потребителям вводящих в заблуждение сведений о сборе и использовании личных данных об их местоположении на телефонах Android в период с января 2017 года по декабрь 2018 года», — говорится в сообщении регулятора.

Также уточняется, что оштрафованная компания совершила нарушение закон о защите прав потребителей Австралии тем, что заверила ряд пользователей смартфонов с операционной системой Android, что параметр «История местоположений» — это единственная настройка, собирающая и использующая их персональные данные. При этом такая же информация собиралась настройкой под названием «Сеть и активность в приложениях».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Ситуационном центре Роскомнадзора состоялось заседание Общественного совета, посвященное нововведениям в регулировании оборота персональных данных.