Канберра, , 11:38 — REGNUM За последние 24 часа на территории Австралии от заболевания COVID-19 умерли 86 человек. Об этом 12 августа написала газета The Guardian.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Наибольшее число смертей было зарегистрировано в Новом Южном Уэльсе, первом по численности населения штате Австралии, — 35. Более 9 500 человек были признаны носителями коронавирусной инфекции.

18 смертей приходятся на третий по численности населения штат Австралии Квинсленд. Там за сутки было выявлено еще свыше 3,3 тыс. зараженных вирусом. Свыше 500 пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в больницах.

14 летальных исходов приходятся на Викторию, где за сутки было выявлено свыше 5,1 тыс. новых зараженных.

В Южной Австралии за сутки скончались 12 человек. Единственным регионом, где не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19 за последние 24 часа является Северная территория.