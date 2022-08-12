Астана, 12 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Казахстан ведёт переговоры с Азербайджаном о начале экспорта нефти в обход России по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Об этом 12 августа сообщает Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

По данным журналистов, казахстанская государственная нефтяная компания «Казмунайгаз» (КМГ) ведёт предварительные переговоры с азербайджанской государственной компанией SOCAR. Стороны договариваются о разрешении на транспортировку 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год или около 30 тыс. баррелей в сутки.

«По словам двух источников, еще 3,5 млн тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса», — сообщили в агентстве.

Отмечается, что Казахстан ищет альтернативные пути экспорта для диверсификации маршрутов экспорта. Переговоры были начаты после проблем, возникших при перевалке нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. При этом в Reuters указали, что через этот терминал Казахстан в день экспортирует до 1,4 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Приморский районный суд в Новороссийске вынес постановление об административном наказании в отношении КТК в виде приостановления деятельности на 30 суток в связи с выявленными при проверке нарушениями. 11 июля Краснодарский краевой суд отменил это решение.