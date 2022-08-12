Рига, 12 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в пятницу, 12 августа, встречается с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Об этом 12 августа сообщает Госканцелярия Латвии.

Lokal_Profil Литва, Латвия, Эстония

Уточняется, что во время встречи премьеры обсудят текущую ситуацию в энергетики, в сфере региональной безопасности, в том числе реализацию решений саммита НАТО в Мадриде и вопросы дальнейшей военной поддержки Украины. Главы правительств Латвии и Литвы также обсудят приоритеты дальнейшего сотрудничества и вместе осмотрят постоянную экспозицию дворца в Пилсрундале «От готики до ар-нуво».

Кроме того, отмечается, что у глав правительств Прибалтики была запланирована общая встреча в рамках Совета министров стран региона, но она не состоится, так как в ней не сможет участвовать премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

При этом накануне стало известно, что глава эстонского правительства повторно заболела коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ближайшее время правительство Эстонии выработает комплексный пакет военной поддержки для Украины.