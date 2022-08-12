Париж, 12 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. По данным института статистики и экономических исследований (INSEE), инфляция во Франции достигла 6,1% в июле, сообщает Le Figaro.

ИА REGNUM Инфляция

Институт отмечает, что цены на энергоносители продолжали оказывать давление на показатели инфляции, но не так сильно, как в последние месяцы. Рост потребительских цен во Франции ускорился в июле и достиг 6,1% за год.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным Insee, уровень безработицы во Франции во втором квартале 2022 года практически стабилен и составляет 7,4% от численности экономически активного населения.

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