Москва, 12 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине семь летчиков Воздушно-космических сил РФ получили звание Героя России за заслуги, двое из них посмертно. Об этом 12 августа сообщил заместитель главнокомандующего ВКС — командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

duma.gov.ru Звезда Героя России

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое — посмертно», — сказал генерал, выступая на торжественном митинге перед Главным Храмом ВС РФ, посвященном 110-летию ВВС России.

Дронов добавил, что в ходе выполнения задач по уничтожению боевиков ВСУ военнослужащие ВКС России показывают высокую выучку и профессионализм, а российские вооружения и военная техника в очередной раз демонстрируют высокую эффективность и надежность.