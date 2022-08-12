Екатеринбург, 12 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Вакцина «Спутник Лайт» в Свердловской области отсутствует. Об этом в ходе пресс-конференции 12 августа заявил главный внештатный специалист свердловского министерства здравоохранения по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

Специалист порекомендовал свердловчанам прививаться двухкомпонентной вакциной «Спутник V», которой в регионе достаточно. Он также отметил, что в ближайшее время поставок вакцины «Спутник Лайт» не ожидается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вакцинированы более 86% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 30% свердловчан.