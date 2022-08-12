Нью-Йорк, США, 12 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Киев обвиняет Россию в атаках на Запорожскую АЭС, но эти заявления циничны и абсурдны. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Он отметил, что «циничные и абсурдные обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес России» звучат на Обзорной конференции ДНЯО, которая проходит в Нью-Йорке. Они исходят от представителей киевского режима.

«Эти пропагандистские угрозы подхватывает западная пресса. Всё это делается вопреки здравому смыслу, поскольку ЗАЭС контролируется российскими Вооружёнными силами», — сказал Небензя.

По его словам, если следовать элементарной логике, то становится ясно, что у российских военных нет причин стрелять по станции, городу или по самим себе.

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