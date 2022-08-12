Москва, 12 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Для создания новой резервной валюты государств БРИКС нужна более тесная экономическая интеграция, нежели та, что существует в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Флаги БРИКС

«В настоящий момент для создания новой резервной валюты стран БРИКС нужна более тесная экономическая интеграция. Но в перспективе при расширении БРИКС это возможно, — сказал Сафонов. — Однако появление такой валюты предполагает создание единого эмиссионного центра, аналогичного ЕЦБ, что означает для стран-участниц жесткий контроль в страновой кредитно-денежной политике. Таким образом, перспектива создания единой валюты БРИКС — это не менее пяти-десяти лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в очень далекой перспективе резервная валюта стран БРИКС может составить конкуренцию доллару.