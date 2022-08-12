Вашингтон, 12 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Американские власти остаются привержены выполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил журналистам на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СНВ-3

Он прокомментировал заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова о причине вывода объектов России из-под инспекционной деятельности в рамках ДСНВ. По словам Рябкова, США намерены провести инспекцию в ближайшие дни, но в текущей ситуации это стало бы «откровенной провокацией».

«США привержены соблюдению ДСНВ», — сказал Пател.

По его словам, в США рассчитывают на возобновление инспекций в рамках соглашения. Договор с Россией — важный инструмент обеспечения стабильности.

Читайте также: МИД РФ: Россия и США обсудят приостановку инспекций по СНВ-3