Осло, 12 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Норвегия намерена нарастить экспорт природного газа в Евросоюз, подключив к сети платформы для добычи углеводородов на континентальном шельфе. Об этом 12 августа заявил директор по климату и окружающей среде в Ассоциации нефтегазовой отрасли страны Offshore Norge Бенедикт Солас.

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По его словам, Норвегия несёт ответственность за обеспечение стабильных поставок энергоресурсов в Евросоюз.

«Такой шаг Осло имеет большое значение для Европы, которая буквально кричит о помощи из-за нехватки голубого топлива», — приводит слова Соласа NRK.

Он отметил, что планируется отключить тепловые электростанции, которые производят электроэнергию на платформах. Вместо них добыча на шельфе будет производиться с помощью электричества, поставляемого по кабелям с материка.

Благодаря этому рост экспорта газа в Европу должен составить от 28 до 31 ТВт·ч в год. Стоимость проекта оценивается в 50 млрд норвежских крон ($5,5 млрд).