Уфа, , 10:31 — REGNUM Индустриальный парк с направленностью на камнеобработку намерены создать в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба корпорация развития Башкирии.

Мрамор в мраморном карьере Олег Кугаев © ИА REGNUM

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Сообщается, что индустриальный парк планируется создать в Абзелиловском районе. В ходе реализации данного проекта планируется развивать местный мраморный завод и отрасль в целом.

Отмечается, что по проекту создания такой преференциальной зоны по поручению правительства Башкирии была создана рабочая группа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на создание и развитие индустриальных парков за два года направили более 800 млн рублей бюджетных средств.

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