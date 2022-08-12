Екатеринбург, 12 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Свердловской области за первое полугодие 2022 года выявлено 458 случаев сальмонеллёза. Об этом журналистам сообщили в Центре общественного здоровья и медпрофилактики региона.

skeeze Сальмонеллы

В 2021 году на территории области фиксировали 878 случаев заболеваемости сальмонеллёзом. По сравнению с 2020 годом показатель снизился на 12%.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости сальмонеллезом, в регионе происходят вспышки опасного заболевания. В частности, в Екатеринбурге заболела целая семья. Ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Родители продолжают лечение дома.

Медики отмечают, что риск заразиться сальмонеллёзом летом особенно велик, и рекомендуют следить за качеством приготовленной пищи.