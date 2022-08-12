Донецк, 12 августа, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под землёй в обесточенной в результате обстрелов шахте оказались горняки, сообщили 12 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

В шахте

По информации штаба, в 8:30 оказалась без энергоснабжения шахта имени Засядько в Донецке. Под землёй оказались 109 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с электроснабжением у шахты возникли и накануне, но затем подачу электричества восстановили.