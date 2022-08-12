Якутск, , 09:53 — REGNUM Существенное увеличение количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией фиксируют в Камчатском крае. Почти все места в ковидных госпиталях региона заняты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в оперативном штабе региона по коронавирусу.

В инфекционном госпитале Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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За сутки с COVID-19 госпитализировали 14 человек, в инфекционном стационаре теперь заняты 90 коек и осталось 15 свободных мест.

В регионе 11 августа выявили 58 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости начал расти на прошлой неделе. На Камчатке экстренно создаю новые места в больницах для ковидных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, коечный фонд для больных с COVID-19 также увеличивают в Якутии. Там в том числе необходимы места в детских инфекционных отделениях, заявляла ранее заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.