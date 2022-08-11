Якутск, 11 августа, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В шести регионах Дальневосточного федерального округа ощутимо растёт количество новых случаев коронавирусной инфекции. В два раза по сравнению с июлем уровень заболеваемости возрос в Бурятии, Якутии, Забайкалье, Приморском и Хабаровском краях, а также на Камчатке и Сахалине, сообщил 11 августа телеграм-канал правительства Якутии со ссылкой на «Региональную политику».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Неделя показала, что самые негативные тенденции охватывают Дальний Восток, хотя некоторые регионы там пока еще выглядят относительно благополучными», — говорится в сообщении издания.

«Шестая волна. Прогрессирующий показатель по числу заболевших COVID-19 зафиксирован на Дальнем Востоке», — сделали вывод в правительстве Якутии.

На Дальнем Востоке развернуты более тысячи пунктов вакцинации, в том числе 360 — мобильных.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за всплеска заболеваемости коронавирусом количество мест для пациентов увеличивают в госпиталях Камчатки и Якутии. В Приморье людям рекомендовано возобновить соблюдение масочного режима.