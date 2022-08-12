Москва, 12 августа 2022, 09:32 — REGNUM При построении капитализма в России первый президент страны Борис Ельцин оперся на криминалитет и «спецслужбистские заначки», то есть создал все условия к оформлению деградационного криминального капитализма, который таковым в нашей стране является до сих пор, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Кургинян рассказал, как в конце 80-х годов в Политехническом музее встречался с советником Горбачева академиком Иваном Фроловым, который говорил, что все то, что не устраивает в общественной жизни будет уничтожено административном репрессивным кулаком партии, а все остальное будет «отдано на волю живого творчества масс».
Он также отметил, что Ельцин пообещал построить капитализм в России за пять лет, то есть к 1996 году и сдержал обещание, лукаво умолчав при этом только об одном — что за пять лет в стране, где совсем нет легального первоначального накопления капитала, может быть построен только криминальный капитализм. Это при том, что в Англии, Франции, Голландии и Италии буржуазия складывалась веками, пусть там были пираты и бандиты. Но были не только они, были еще и буржуа, которые зарабатывали на жизнь честным производственным трудом.
В СССР же в качестве легального накопления капитала не было вообще ничего, потому что не было буржуазии как класса. А все накопления академиков за всю жизнь не могли бы позволить купить ни завод, ни ГЭС, ни что-либо еще.
По его словам, он не против блатного фольклора как такового, поскольку он есть везде, но этому фольклору дали на откуп в России несколько крупных радиостанций. Криминальная же лингвистика, при этом, стала политическим языком правящего класса. В частности, слово «отымеем» в сугубо ненормативной форме звучало на всех политических собраниях правящего класса в России после распада СССР.