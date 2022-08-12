Москва, 12 августа, 2022, 09:32 — ИА Регнум. При построении капитализма в России первый президент страны Борис Ельцин оперся на криминалитет и «спецслужбистские заначки», то есть создал все условия к оформлению деградационного криминального капитализма, который таковым в нашей стране является до сих пор, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян рассказал, как в конце 80-х годов в Политехническом музее встречался с советником Горбачева академиком Иваном Фроловым, который говорил, что всё то, что не устраивает в общественной жизни, будет уничтожено административном репрессивным кулаком партии, а всё остальное будет «отдано на волю живого творчества масс».

«Анализируя это сочетание спонтанности (живое творчество масс) и дубины партийной, репрессивности, я обратил внимание своего собеседника на то, что такое сочетание как раз вызывает регресс. Что если больному провели операцию и нечто отрезали, то предоставлять всё остальное спонтанной восстановительной деятельности больного как-то странно. Надо как-то рану зашить, и не ждать спонтанной послеоперационной реабилитации. Мне на это Фролов сказал, что всё так, «процесс пошел». Я спросил, под процессом он подразумевает системный регресс? Было сказано: «И его тоже», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что Ельцин пообещал построить капитализм в России за пять лет, то есть к 1996 году, и сдержал обещание, лукаво умолчав при этом только об одном — что за пять лет в стране, где совсем нет легального первоначального накопления капитала, может быть построен только криминальный капитализм. Это при том, что в Англии, Франции, Голландии и Италии буржуазия складывалась веками, пусть там были пираты и бандиты. Но были не только они, были еще и буржуа, которые зарабатывали на жизнь честным производственным трудом.

В СССР же в качестве легального накопления капитала не было вообще ничего, потому что не было буржуазии как класса. А все накопления академиков за всю жизнь не могли бы позволить купить ни завод, ни ГЭС, ни что-либо еще.

«Значит, при быстром построении капитализма, осуществляемом Ельциным, надо было опереться на нелегальные накопления капитала. То есть или на криминал, или на такие спецслужбистские заначки, которые были еще криминальнее криминала. Это и было сделано. К власти пришел отчасти просто уголовник, а отчасти квази-пара-уголовник, а такой слой жаждет регресса, потому что регресс ему по нутру. Пришедших уголовников никакая большевистская партия не облагораживала, направляя в московский уголовный розыск, следя за его перевоспитанием. Ему дали разгуляться вот так, по полной, принеся этим разгулом всё тот же регресс», — продолжил политолог.

По его словам, он не против блатного фольклора как такового, поскольку он есть везде, но этому фольклору дали на откуп в России несколько крупных радиостанций. Криминальная же лингвистика при этом стала политическим языком правящего класса. В частности, слово «отымеем» в сугубо ненормативной форме звучало на всех политических собраниях правящего класса в России после распада СССР.