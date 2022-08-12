Донецк, 12 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 12 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Удар зафиксировали в 8:30, он нанесён с позиций в Орловке. По Макеевке выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попала Горловка.