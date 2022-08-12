Уфа, 12 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Объем платных услуг в сфере туризма за пять месяцев 2022 года в Башкирии вырос на 16% и составил более четырех млрд рублей. Об этом 12 августа сообщил премьер-министр правительства республикиАндрей Назаров в своем телеграм-канале.

Nashural.ru Шихан Тратау

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция»

Он также сообщил, что объем санаторно-курортных услуг увеличился на 22,4%, объем услуг туроператоров и турагентств вырос на 32,7%.

Назаров отметил, что руководство региона участвует в конкурсе на развитие инфраструктуры туризма в Башкирии.

«Направили в Ростуризм три заявки на сумму 346 млн рублей. Реализация этих проектов позволит привлечь порядка 176,5 млн частных инвестиций», — сообщил он.

Назаров напомнил, что ранее утвердил стратегию развития туризма до 2035 года.

«Рассчитываем, что к этому времени турпоток вырастет до 5,4 млн человек, а объем туриндустрии — до 25 млрд рублей в год», — заявил премьер-министр.