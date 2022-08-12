Стокгольм, 12 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Правительство Швеции решило выдать Турции человека, разыскиваемого за мошенничество, впервые после того, как Турция потребовала выдачи ряда людей в обмен на разрешение Стокгольму подать заявку на вступление в НАТО, передает агентство Reuters.

Стокгольм. Швеция

В рамках сделки по снятию вето на вхождение в НАТО Финляндии и Швеции Турция представила список людей для выдачи, но затем выразила разочарование по поводу отсутствия прогресса.

Данный случай станет первой экстрадицией человека из Швеции в Турцию с момента заключения сделки.

«Это обычный рутинный вопрос. Человек, о котором идет речь, является гражданином Турции и был осужден за мошенничество в Турции в 2013 и 2016 годах, — сказал Reuters министр юстиции Швеции Морган Йоханссон. — Верховный суд рассмотрел этот вопрос в обычном порядке и пришел к выводу, что препятствий для экстрадиции нет».

Мужчина, задержанный в Швеции в 2021 году, утверждает, что его приговорили несправедливо — из-за того, что он принял христианство, отказался от военной службы и имеет курдские корни.