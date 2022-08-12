Вашингтон, 12 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Большинство жителей США обеспокоены психическим здоровьем американского президента Джо Байдена. Об этом пишет газета The Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Издание публикует результаты социологического опроса Issues & Answers/TIPP, согласно которому 59% жителей Соединённых Штатов волнует вопрос психического состояния Байдена. Даже среди демократов обеспокоенность выразили почти 40% респондентов.

Отметим, что Джо Байден не раз оказывался в странных ситуациях — протягивал руки несуществующим людям, допускал оговорки или терялся в пространстве.