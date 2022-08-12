Вашингтон, 12 августа, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Во время проведения спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины Россией были взяты под контроль украинские месторождения полезных ископаемых, которые оцениваются не менее чем в $12,4 трлн. Об этом 11 августа написала газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По утверждению издания, которое ссылается на данные компании из Канады SecDev, на данный момент российская сторона контролирует 63 месторождения угля на Украине, 11% запасов нефти, 20% запасов газа и 42% месторождений редкоземельных элементов, в том числе лития, который необходим для производства аккумуляторов.

Помимо этого, указывается, что киевский режим также потерял крупные месторождения урана, золота и известняка, а также может лишиться доступа к двум третям своих запасов энергоресурсов и минералов.

Также отмечается, что все указанные месторождения необходимы для производства высокотехнологичной продукции — от микроэлектроники до комплектующих для авиации, и потому их потеря Киевом затруднит западным странам поиск альтернатив импорту из России и Китая.

При этом уточняется, что из-за сложившейся ситуации инвестиционные проекты в энергетике и горнорудной промышленности оказались заморожены.

Кроме того, директор украинского аналитического центра экономики Станислав Зинченко заявил газете, что имеется риск того, что Украина может превратиться в одну из стран Прибалтики, которые не могут поддержать свой промышленный сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два сухогруза с сельскохозяйственной продукцией вышли утром 12 августа из украинских портов.