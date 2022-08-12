Москва, 12 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит на форуме «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету Х-69. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Армия-2018»

«На форуме «Армия-2022» впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что максимальная дальность полета этой ракеты составляет 290 км.

Как сообщало ИА REGNUM, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» представит на форуме «Армия-2022» многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э.

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