Донецк, , 08:13 — REGNUM В Донецкой Народной Республике из-за срабатывания противопехотных мин пострадали два мирных жителя. Об этом 12 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации штаба, за минувшие сутки в Донецке получили ранения два мирных жителя после того, как наступили на сброшенные Киевом мины ПФМ-1 «Лепесток».

В штабе подчеркнули, что использование таких мин запрещено. «Лепестки» из-за малозаметности представляют особую опасность для мирных жителей и детей.