Донецк, 12 августа 2022, 08:13 — REGNUM В Донецкой Народной Республике из-за срабатывания противопехотных мин пострадали два мирных жителя. Об этом 12 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
По информации штаба, за минувшие сутки в Донецке получили ранения два мирных жителя после того, как наступили на сброшенные Киевом мины ПФМ-1 «Лепесток».
В штабе подчеркнули, что использование таких мин запрещено. «Лепестки» из-за малозаметности представляют особую опасность для мирных жителей и детей.