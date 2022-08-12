Ла-Плата, Аргентина, 12 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Атлетико Паранаэнсе» одержал победу над аргентинским «Эстудиантесом» в ответном матче ¼ финала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче забил нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Феррейра на 96-й минуте.

В первом матче команды сыграли вничью — 0:0. Таким образом, «Атлетико Паранаэнсе» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, в котором сыграет с бразильским «Палмейрасом».

Кроме того, ранее в полуфинал турнира пробились бразильский «Фламенго» и аргентинский «Велес Сарсфилд».

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