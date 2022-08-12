Анкара, 12 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Два сухогруза с сельскохозяйственной продукцией вышли утром 12 августа из украинских портов. Об этом 12 августа сообщили в минобороны Турции.

The Photographer Сухогруз

По информации министерства, из украинских портов вышли ещё два судна. По гуманитарному коридору они везут покупателям сельскохозяйственную продукцию. Уточняется, что один из сухогрузов проследует в Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России поставил под сомнение заявления на Западе об угрозе голода. В министерстве отметили, что суда из украинских портов везут не зерно, а кукурузу и масло, и направляются не в голодающие страны, а на Запад.