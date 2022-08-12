Екатеринбург, 12 августа, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Свердловской области 2400 местных жителей подали заявление «Мобильные избиратель» и будут голосовать на выборах 11 сентября по месту нахождения. Об этом сообщает облизбирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По данным комиссии, через портал Госуслуг заявление подали 2175 уральцев, ещё 188 человек обратились в территориальные избиркомы, 37 — пришли в МФЦ. Заявление «Мобильный избиратель» свердловчане могут подать до 7 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. В список кандидатов вошли нынешний губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия») Александр Дёмин. («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — патриоты — за правду»).