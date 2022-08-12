Ханой, 12 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Вьетнам призывает США и Китай не нагнетать напряжённость в Тайваньском проливе, проявляя сдержанность и способствуя стабильности в регионе и в мире. Об этом со ссылкой на заявление директора департамента информации и печати МИД Ле Тхи Тху Ханг 12 августа сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Вьетнам

Ле Тхи Тху Ханг «Неуклонно следуя принципу «одного Китая», Вьетнам надеется на то, что заинтересованные стороны будут проявлять сдержанность, не нагнетать напряжённость в Тайваньском проливе, активно способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всём мире».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, как Китай, так и США являются важными партнёрами Вьетнама. А отношения между двумя ведущими державами в глобальном масштабе влияют на мир, стабильность и процветание.

Ле Тхи Тху Ханг «Вьетнам желает, чтобы две страны поддерживали здоровые и стабильные отношения и разрешали все разногласия посредством диалога, основанного на международном праве».

Дипломат подчеркнула, что Вьетнам продолжит продвигать с обеими странами отношения, «основанные на принципах независимости, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И заявил, что Соединённые Штаты могут воспользоваться кризисом вокруг ситуации на Тайване и довести ситуацию до обострения.