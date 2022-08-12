Тегеран, 12 августа, 2022, 07:54 — ИА Регнум. 11 августа представитель иранского правительства объявил об успешной стабилизации отечественного спутника «Хайям» на орбите. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Иранские наукоемкие компании будут использовать данные и изображения, полученные со спутника, в различных областях», — сообщилАли Бахадори Яхроми в твиттере.

Иранский спутник «Хайям» был запущен с казахстанского космодрома Байконур ракетой «Союз» несколько дней назад. Первые сигналы со спутника были получены примерно через 90 минут после его запуска на иранской космической станции Махдашт, которая отвечает за управление спутниковыми данными.

Спутник «Хайям», принадлежащий Иранскому космическому агентству, спроектирован и построен иранским агентством в сотрудничестве с авторитетными российскими компаниями.

Как написал представитель иранского правительства, на повестке дня стоит создание трех копий «Хайяма» с участием иранских ученых и экспертов.