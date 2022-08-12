Белград, 12 августа, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Посол США в Белграде Кристофер Хилл 11 августа заявил, что представители Белграда и Приштины должны делать больше для разрешения спорных вопросов и прибавил, что считает, что шансы на реальный прогресс в рамках диалога выше, чем шансы на новый конфликт 1 сентября.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат подчеркнул, что у Белграда и Приштины достаточно посредников в США и ЕС для достижения компромисса.

Комментируя тот факт, что Сербия не ввела санкции против России, американский дипломат предложил концентрироваться на том, что сближает ее с ЕС и США, а не на различиях.

Напомним, 18 августа в Приштине состоится встреча премьер-министра Косово Альбина Курти с президентом Сербии Александром Вучичем.