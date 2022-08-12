Тирана, 12 августа, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Бывший президент Албании Илир Мета 11 августа заявил о намерении начать подготовку к созданию технического правительства в сентябре 2022 года.

President.al Илир Мета

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик после ухода с поста президента вновь возглавил партию «Социалистическое движение за интеграцию» и немедленно переименовал её в «Партию свободы».

«Я на 100% уверен, что день практики референдума будет очень скоро и это будет день отделения меньшинства от власти».

Напомним, в настоящее время лидерами албанской оппозиции являются первый президент Албании Сали Бериша и ушедший с президентского поста в июле Илир Мета.