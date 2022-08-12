Пекин, 12 августа, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Построенная Китаем железная дорога Момбаса — Найроби в Кении стала ключевым фактором экономического и социального развития Кении и улучшения условий жизни ее населения, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР, по случаю пятой годовщины работы дороги, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

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Средняя заполняемость железной дороги за последние пять лет составила более 90%, и она вносит более 2% в ВВП Кении, создавая при этом почти 50 000 рабочих мест, а локализованные рабочие места достигают 80%, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. В то же время, по словам Вана, Китай подготовил более 1700 высококлассных железнодорожных специалистов, специализирующихся в технических областях и управлении. В последние годы темпы выхода китайских железных дорог на глобальный уровень ускорились. Они появились в Азии, Европе, Северной Америке и Африке.

Строительство китайско-лаосской железной дороги создало в Лаосе 110 000 местных рабочих мест. По словам Вана, это также помогло Лаосу построить почти 2000 км дорог и каналов, а также увеличило продажи местного сырья в Лаосе до более чем 5,1 млрд юаней ($756 млн).

Лаосско-Китайская железнодорожная компания, совместное предприятие, базирующееся во Вьентьяне, столице Лаоса, отвечает за эксплуатацию лаосского участка железной дороги. Компания сообщила, что с момента открытия Китайско-Лаосской железной дороги в декабре прошлого года объем трансграничных грузов, перевезенных по железной дороге, превысил миллион тонн, сообщило информационное агентство Синьхуа 10 августа.