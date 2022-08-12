Пекин, , 06:11 — REGNUM Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее не волнуют санкции, введенные Китаем против нее и ее ближайших родственников в связи с ее провокационным визитом на остров Тайвань, но санкции неизбежно причинят ей боль, заявляет 11 августа газета Global Times.

Нэнси Пелоси RYAN SAAVEDRA

Конечно, Пелоси не может признаться общественности в том, что санкции повлияли на нее. Но, учитывая то, что общественность знает о «богатой женщине на Капитолийском холме», санкции Китая неизбежно причинят ей боль, отмечает газета. Это только вопрос времени, когда Пелоси и ее семья почувствуют боль от санкций, и ни у кого не должно быть никаких сомнений в решимости Китая наказать тех, кто подрывает суверенитет Китая и попирает принцип «одного Китая».

Пелоси стала самым высокопоставленным американским политиком, против которого были введены санкции со стороны Китая. Более того, Китай ввел санкции против Пелоси во время политического срока, вместо того чтобы ждать, пока она уйдет в отставку. Такой шаг демонстрирует твердую решимость Китая защищать свой суверенитет и национальные интересы.

Самым необычным исключением является то, что на этот раз Китай не уточнил свои санкционные меры. Основываясь на китайских санкциях против других американских политиков, таких как Майк Помпео, можно ожидать, что любые связи, представляющие интерес для Китая, связанные с деловой деятельностью Пелоси и ее ближайших родственников, будут разорваны.

Кроме того, все компании в США или третьих странах, которые хотят вести бизнес в Китае, постараются избегать экономических контактов с семьей Пелоси. Одних этих мер уже может быть достаточно, чтобы нанести тяжелый удар по семье Пелоси. Уже некоторое время Пелоси критикуют за то, что она воспользовалась своим положением для поиска деловых интересов своей семьи, которая управляет крупной бизнес-империей.

«Тем не менее Китай оставил достаточно места для фантазий о том, как они накажут Пелоси за ее провокации по тайваньскому вопросу. Это может быть связано с тем, что сфера применения санкций может быть очень широкой, и для нанесения удара требуется дополнительная подготовка и расследование. Чтобы заставить Пелоси понести заметную и болезненную потерю, необходимо сначала провести расследование огромного состояния семьи Пелоси. Прямые и косвенные финансовые связи, связанные с Китаем, могут стать объектом дальнейших последующих мер, таких как замораживание или конфискация, продолжает издание», — утверждает газета.

Китай может спокойно решить, как наказать Пелоси, основываясь на результатах расследования, нанося точные удары шаг за шагом и заставляя Пелоси в полной мере ощутить непреходящую боль и потери от китайских санкций. Китай мог бы даже разработать механизм санкций, основанный на деле Пелоси, усилив сдерживающий эффект на американских политиков, которые подрывают основные национальные интересы Китая. Если кто-то хочет снова поиграть с огнем в тайваньском вопросе, он или она должны увидеть невыносимые издержки такой провокации.