Тирана, 12 августа, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил о росте потока иностранных туристов в страну.

Godo Gadaj Влёра. Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в июне 2022 году число иностранных туристов составило 867 тысяч, что на 45% больше, чем в прошлом году, в июле 2022 года число иностранных туристов на 20% повысило показатели 2021 года и составило 1 млн и 400 тысяч человек.

При этом в первую неделю августа границу Албании пересекли 400 тысяч иностранцев, что на 17,5% больше, чем в прошлом году. Данная статистика опровергает заявления о том, что туристический сезон 2022 года стал провальным для страны. При этом в статистике не учитываются граждане Косово.