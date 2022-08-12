Каракас, 12 августа, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил послом в Колумбии, отношения с которой были разорваны в феврале 2019 года, бывшего министра иностранных дел Феликса Пласенсию. Об этом пресс-служба главы государства 11 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Rαge Колумбия и Венесуэла

пресс-служба президента Венесуэлы «Президент Николас Мадуро назначил Феликса Рамона Пласенсию послом Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Колумбия».

Напомним, новый президент Колумбии Густаво Петро в ходе предвыборной кампании заявлял о готовности восстановить дипломатические связи с Венесуэлой Николаса Мадуро. 7 августа, в день вступления Петро в должность, о готовности наладить братские отношения с соседней страной «на основе уважения и любви между народами» заявил Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что Вооружённые силы Венесуэлы в самое ближайшее время восстановят связи с колумбийскими военными.

Читайте также: В СНБ США признали правительство президента Колумбии Густаво Петро