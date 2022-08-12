Вашингтон, 12 августа, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Ситуацию с незаконным удержанием американскими властями международных резервов ЦБ Афганистана назвало неприемлемой посольство России в Вашингтоне. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба российской дипмиссии в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Отфиксировали опубликованное Центром исследования экономики и политики письмо более 70 экономистов из США и других стран мира с призывом разморозить все международные резервы Центробанка Афганистана. Полностью поддерживаем данное обращение», — указано в сообщении пресс-службы посольства России.

Российские дипломаты назвали циничным торг Вашингтона с Кабулом относительно условий выделения ему половины замороженной суммы, принадлежащей афганскому народу.

Отмечается, что население Афганистана переживает сильнейший социально-экономический кризис, а действия администрации Белого дома лишь усугубляют страдания афганцев, провоцируя беспрецедентную гуманитарную катастрофу в этой азиатской стране. Российские дипломаты призвали правительство США пересмотреть своё решение о заморозке афганских активов и освободить международные резервы ЦБ этого суверенного государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц и ещё более 70 экономистов и экспертов со всего мира направили письмо президенту США Джозефу Байдену c призывом снять арест с активов центрального банка Афганистана (DAB), чтобы смягчить гуманитарный кризис в стране и восстановить экономику.