Пекин, , 04:42 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь осудил визит литовского чиновника на Тайвань, предупредив, что Китай примет решительные контрмеры, сообщает 11 августа газета China Daily.

КНР и Тайвань Nat

По сообщениям СМИ, заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань с делегацией 7 августа с пятидневным визитом.

«Китай решительно осуждает антикитайские силы Литвы за их преднамеренное нарушение суверенитета Китая и грубое вмешательство во внутренние дела Китая», — заявил Ван на ежедневном брифинге.

Ван сказал, что принцип «одного Китая» является одной из основных норм международных отношений и политической основой для развития двусторонних отношений Китая с другими странами, в том числе с Литвой.

В коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Литвой четко говорится, что правительство Литовской Республики признает правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а Тайвань — неотъемлемой частью китайской территории, и что правительство Литовской Республики обязуется по словам пресс-секретаря, обязательство не устанавливать официальные отношения или вступать в официальные контакты с Тайванем.

«Однако литовская сторона неоднократно нарушает свои обещания, что является вопиющим нарушением доверия», — сказал Ван, добавив, что Китай решительно ответит на злобную провокацию литовской стороны, поскольку это наносит ущерб принципу «одного Китая» и подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая.

«Мы призываем соответствующих людей с литовской стороны не продолжать служить пешками «независимости Тайваня» и антикитайских сил, а тем более не идти дальше по ложному пути», — сказал Ван.

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