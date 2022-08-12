Ливерпуль, Великобритания, 12 августа, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Мужчина, нападавший с мачете на прохожих у стадиона «Энфилд» в Ливерпуле, был задержан сотрудниками полиции. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба полиции графства Мерсисайд.

Dana60Cummins Мачете

Мужчина успел ранить несколько человек, после чего попытался скрыться с места инцидента, но был задержан полицейскими в Стэнли-парке, расположенном между стадионом «Энфилд» и ареной местного футбольного клуба «Эвертон». Точное число пострадавших не указывается, все раненые были госпитализированы.

Как уточнили в полиции, происшествие не связано с терроризмом. Предполагается, что у нападавшего могут быть проблемы с психикой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции полиция открыла огонь по вооруженному мужчине в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.