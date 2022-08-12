Москва, , 03:00 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал Минобороны России во взыскании более 120 млн рублей с АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства». Дело было закрыто от публики по ходатайству истца. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Судебный акт вынесен в закрытом судебном заседании», — указано в решении суда, содержание которого скрыто от общественности, но есть отметка, что в удовлетворении иска отказано.

Ещё в июле министерство подало ходатайство «о переходе к рассмотрению дела в закрытом судебном заседании в целях неразглашения служебной тайны в области обороны».

Иск слушался с мая 2022 года, сумма претензий составила 120 209 938,74 рубля.

Напомним, в июле 2022 года госведомство обратилось ещё с двумя исками к крупнейшему проектному институту страны в сфере разработки документации для объектов спецназначения. Общая сумма заявленных по ним претензий составила около 50 млн рублей.