Москва, 12 августа, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Минобороны России во взыскании более 120 млн рублей с АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства». Дело было закрыто от публики по ходатайству истца. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Судебный акт вынесен в закрытом судебном заседании», — указано в решении суда, содержание которого скрыто от общественности, но есть отметка, что в удовлетворении иска отказано.

Ещё в июле министерство подало ходатайство «о переходе к рассмотрению дела в закрытом судебном заседании в целях неразглашения служебной тайны в области обороны».

Иск слушался с мая 2022 года, сумма претензий составила 120 209 938,74 рубля.

Напомним, в июле 2022 года госведомство обратилось ещё с двумя исками к крупнейшему проектному институту страны в сфере разработки документации для объектов спецназначения. Общая сумма заявленных по ним претензий составила около 50 млн рублей.