Вашингтон, 12 августа, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Соединенные Штаты считают важным партнерство с Турцией, особенно в рамках НАТО, заявил первый заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турция и США

«США очень высоко ценят партнерство с Турцией, являющейся важным для нас союзником по НАТО. Между США и Турцией давние и глубокие связи. Поддержание оперативной совместимости Турции с НАТО является для нас приоритетом», — заявил он.

Тем не менее Пател не стал раскрывать подробности о возможных поставках Турции американских истребителей F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между Турцией и США намечены на 15 августа. Предполагается, что в ходе диалога Анкара заявит Вашингтону о неприемлемости условий при покупке американских истребителей F-16.