Нью-Йорк, США, 12 августа, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Киев вряд ли заинтересован в приезде экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС для оценки обстановки, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Я не уверен, что Украина хочет визита МАГАТЭ в той же степени, в которой этого хотим мы, несмотря на то что они утверждают обратное», — заявил он.

Небензя добавил, что визит экспертов организации можно было организовать еще в июне, однако поездка не состоялась из-за позиции Киева и его западных покровителей. Также против поездки тогда выступил секретариат МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские войска предприняли несколько попыток обстрела Запорожской АЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы. При этом Запад не реагирует на обстрелы атомного объекта. Россия призывает специалистов МАГАТЭ прибыть на ЗАЭС как можно раньше, чтобы обследовать станцию, пострадавшую от обстрелов.