Лондон, 12 августа, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Десятки тысяч жителей Великобритании заявили, что не будут оплачивать счета за газ и электроэнергию с октября в знак протеста против бездействия правительства Соединённого Королевства. Об этом 11 августа сообщили организаторы общественной кампании Don’t Pay UK («Не плати, Великобритания»).

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Кампания была запущена британскими активистами ещё в июне, как указали сами инициаторы движения, они хотят объединить людей, не желающих больше оплачивать прибыли энергетических компаний. Организаторы поясняют, что задуманная ими акция может быть реализована в случае, если к протесту до 1 октября присоединятся более миллиона жителей Великобритании. По прогнозам экономистов, именно к этому моменту цены на энергоносители вырастут на 70% в сравнении с прошлым годом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании прорабатывают различные варианты действий в случае дальнейших сокращений поставок российского газа на мировые рынки. Один из них предполагает кратковременное отключение газа в стране в январе 2023 года.